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تضرر موقع نووي أوكراني بانفجارات قوية

أرشيفية
20 نوفمبر 2022 23:20

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن انفجارات قوية هزت المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مما تسبب في أضرار في الموقع.

 

وشوهدت أضرار في العديد من المباني والمعدات، على الرغم من أن أيا منها لم يكن خطيرا حتى الآن للسلامة والأمن النوويين، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن إدارة المحطة.

وسُمع دوي أكثر من عشرة انفجارات في غضون فترة قصيرة صباح الأحد.
وقالت الوكالة، إن أعضاء فريق المراقبة التابع للوكالة، الموجود في الموقع في زابوريجيا منذ سبتمبر، يمكنهم أيضاً رؤية بعض الانفجارات من نوافذهم، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم في قصف متقطع على مقربة من أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا منذ أشهر وفعلتا ذلك مرة أخرى اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات
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