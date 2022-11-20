أنور قرقاش: نتائج قمة المناخ خطوة مهمة

شرم الشيخ (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ خطوة مهمة في التحدي الوجودي الذي يواجه البشرية، مشيراً إلى أن الاتفاق على تمويل الأضرار المناخية للدول الفقيرة إنجاز إيجابي.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر:«نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ خطوة أخرى مهمة في التحدي الوجودي الذي يواجه البشرية، الاتفاق على تمويل الأضرار المناخية للدول الفقيرة إنجاز إيجابي في تعزيز الاستجابة الجماعية لتداعيات الاحتباس الحراري، الشكر والتقدير للجهود الدبلوماسية المصرية في إدارة كوب 27».