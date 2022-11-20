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قتيل في انقلاب قارب مهاجرين قبالة فلوريدا
أرشيفية
20 نوفمبر 2022 23:18
قال خفر السواحل الأميركي، اليوم الأحد، إنه انتشل جثة شخص بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين كوبيين قبالة ساحل جزيرة ليتل تورش كي بولاية فلوريدا الأميركية.
وأضاف أنه أنقذ تسعة ويواصل البحث عن خمسة آخرين.
وقالت نيكول جرول، المتحدثة باسم خفر السواحل، إن الناجين أبلغوا رجال الإنقاذ بأن 19 مهاجرا في المجمل كانوا في الأصل على متن القارب المحلي الصنع وبأن أربعة غرقوا على الفور بعد انقلابه.
وأضافت أن هياج البحر والرياح التي كانت سرعتها تبلغ 30 ميلاً في الساعة زادت من خطورة الرحلة المحفوفة بالمخاطر بالفعل.
وتابعت جرول «هذه القوارب بدائية للغاية ولن تنجو من ذلك»، مضيفة أن بعض المهاجرين كانوا يرتدون سترات نجاة ساعدت في تأمين إمكانية إنقاذهم.
وأدى الانكماش الاقتصادي الحاد في كوبا إلى زيادة هائلة في الهجرة من الجزيرة الكاريبية.
ويحاول بعض المهاجرين الوصول إلى فلوريدا على متن قوارب متهالكة على الرغم من أن معظمهم يسافر إلى أميركا الوسطى أو المكسيك ويصل إلى حدود الولايات المتحدة براً.
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المصدر: وكالات
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فلوريدا
خفر السواحل الأميركي
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