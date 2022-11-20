«كوب 27» يقر اتفاقاً تاريخياً لتعويض الدول النامية

شرم الشيخ (الاتحاد)

اتفق المفاوضون في مؤتمر المناخ العالمي، في مصر، في ساعة مبكرة من صباح أمس، على إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» الذي طال انتظاره من أجل تعويض الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وجاء الاتفاق في إطار الموافقة الجزئية على مسودة إعلان ختامي للمؤتمر في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري.

وكان دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول الفقيرة من أكثر القضايا الشائكة في المؤتمر الذي استمر أسبوعين، وينظر إلى الاتفاق على أنه انتصار كبير للدول الفقيرة التي غالباً ما تتحمل آثار تغير المناخ على الرغم من أنها أقل مساهمة في التسبب في ذلك.

وجاءت الموافقة خلال جلسة عامة، وحظيت بتصفيق من المندوبين.

وكانت الدول النامية تضغط منذ فترة طويلة من أجل إنشاء آلية مالية لمعالجة الضرر الناجم عن المناخ في الدول منخفضة الدخل، وحظي قرار إنشاء صندوق لتعويض الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي بإشادة فورية.

فقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإنشاء صندوق لتعويض الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي.

وقال جوتيريش في بيان إن المندوبين في المؤتمر العالمي للمناخ اتخذوا «خطوة مهمة نحو العدالة».

وأضاف: «أرحب بقرار إنشاء صندوق (الخسائر والتعويضات)، وتفعيله في الفترة المقبلة».

وأضاف أن الأمم المتحدة «ستدعم هذا الجهد، في كل خطوة على الطريق».

وأكد وزراء مصريون أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم استثنائي لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP27»، وسط حضور وإقبال كبير، ومشاركة دولية واسعة من قادة وزعماء العالم. وقال الوزراء على هامش فعاليات القمة إن النجاح الكبير والاستثنائي في تنظيم الحدث يعد بمثابة شهادة ثقة بقدرة مصر على استضافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث الدولية الضخمة. ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أن قمة «COP 27» شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة وحضور أكثر من 140 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية، وهو ما يدل على اهتمام العالم بتغيرات المناخ، وكيفية مواجهة الاحتباس الحراري، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالكوكب. وقال الملا: إن هذا النجاح الباهر يؤكد قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث الضخمة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مصر حققت في مؤتمر «COP27» الكثير من التعهدات بتنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وهو ما يسهم بتعزيز الآمال في الوصول لهدف المؤتمر «معاً للتحول من التعهدات إلى التنفيذ».

وأشارت إلى عدد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأسبوع الأول من «COP27»، وفي صدارتها المشروع الخاص بـ «الأمونيا الخضراء» في منطقة قناة السويس، ومشروع السوق الاختياري للكربون، ومشروعات خاصة بتحلية المياه، والكربون الأخضر. من جهته، قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن مستوى الحضور الضخم في فعاليات المؤتمر يؤكد نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث بمشاركة دولية واسعة لبحث موضوعات المناخ، مشيراً إلى أن الشباب بذلوا جهوداً ضخمة في تنظيم وإنجاح المؤتمر من خلال وجودهم القوي في هذا العمل، ليس فقط من خلال التطوع وإنما من خلال أنشطة فنية كثيرة قبل وأثناء تنظيم الحدث.