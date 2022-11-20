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ماليزيا.. فوز تحالفين في انتخابات نتائجها متقاربة

ماليزيا.. فوز تحالفين في انتخابات نتائجها متقاربة
21 نوفمبر 2022 01:55

كوالالمبور (وكالات) 

أعلن كل من تحالف المعارضة في ماليزيا بقيادة أنور إبراهيم، والكتلة المنافسة له بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، أمس، الفوز في انتخابات تشريعية مبكرة تقرر إجراؤها لإرساء استقرار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وأفضت إلى نتائج شديدة التقارب.
وحصل رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين على دعم كتلتين سياسيتين، في إطار سعيه لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة التي تمخضت عن «برلمان بلا أغلبية»، لكنه لم يحقق بعد الأغلبية المطلوبة.
قال محيي الدين، من تحالف بريكاتان ناسيونال، إنه حصل على دعم كتلتين إقليميتين تتمركزان في جزيرة بورنيو، ومن شأن هذا تعزيز عدد مقاعد تحالفه من 73 إلى 101، لكنه سيبقى أقل من الأغلبية المطلوبة وهي 112 مقعداً.
وأضاف «أنا واثق من حصولي على دعم كاف من النواب يمكنني من تعيين الملك لي رئيسا للوزراء»، دون أن يوضح الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تدعمه.
كما يتسابق زعيم المعارضة منذ فترة طويلة أنور إبراهيم، الذي فاز ائتلافه باكاتان هارابان بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات أول أمس، بواقع 82 مقعداً، للفوز بتأييد التكتلات الأخرى.
وشهدت الانتخابات غير الحاسمة أسوأ هزيمة انتخابية على الإطلاق لتحالف باريسان الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، إذ حصل فقط على 30 من أصل 178 مقعداً كان له مرشحون عليها.

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وقالت كتلة ساراواك الإقليمية في بورنيو إنها مستعدة للتعاون مع محيي الدين وتحالف باريسان الحاكم حاليا لتشكيل حكومة.
من ناحية أخرى، فقد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، المهندس الرئيسي لانتقال ماليزيا إلى اقتصاد حديث وأحد أشهر السياسيين في آسيا، والبالغ من العمر الآن 97 عاماً، مقعده في البرلمان.
وقد يتطلب تشكيل حكومة تدخل الملك، الذي يشمل دوره الشرفي إلى حد كبير سلطة تعيين نائب برلماني يعتقد أنه سيحظى بأغلبية كرئيس للوزراء.

ماليزيا
محيي الدين ياسين
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