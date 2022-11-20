مقتل 4 مهاجرين في «المتوسط»

روما (وكالات)

ذكر خفر السواحل الإيطالي في وقت متأخر، أول أمس، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وسط البحر المتوسط، بعد أن واجه قاربهم مشكلة. وكانت السلطات قد استدعت السفينة التجارية «كريستيان بي»، لمساعدة القارب في منطقة البحث والإنقاذ الجزائرية، وكان المهاجرون الـ13، على متن القارب، قد واجهوا محنة بسبب سوء الأحوال الجوية. وذكر البيان أنه عندما شاهد المهاجرون السفينة، قفزوا داخل المياه.

واستقل 6 رجال وامرأة واحدة السفينة «كريستيان بي»، وتوفي 4 أشخاص، قبل إخراجهم من المياه، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين. وكانت السلطات الجزائرية قد طلبت من خفر السواحل الإيطالي المساعدة، نظراً لأن المهاجرين كانوا على مقربة من منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، وعلى بعد أكثر من مئة ميل بحري من الساحل الجزائري، ومن هناك، نسقت روما العملية.

ويشار إلى أن قضية المهاجرين عبر البحر المتوسط، الذين يصلون إلى القوارب تثير جدلاً كبيراً في إيطاليا، حيث تسعى الحكومة اليمينية المنتخبة حديثاً لوقف تدفقات المهاجرين.