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«الدفاع» تؤخر تشكيل الحكومة الإسرائيلية

«الدفاع» تؤخر تشكيل الحكومة الإسرائيلية
21 نوفمبر 2022 01:55

القدس (وكالات) 

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تعثرت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته سريعاً، أمس، بعدما طالب شريك في الائتلاف المحتمل ينتمي لتيار اليمين، بمنصب وزير الدفاع في الحكومة.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وأنهت ما يقرب من 4 سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية - القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين «ليكود» وحزب «الصهيونية الدينية»، حيث يطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع، ويطالب حزب ليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب.
وقال النائب عن حزب ليكود ميكي زوهر لراديو كان «لا تزال هناك تباينات واختلافات فيما يتعلق بسموتريتش، وآمل أن يتم حل الأمر قريبا»، مشيراً إلى أن حقيبة الدفاع هي الأهم لليكود.
وحتى منصب المالية سيثير المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن «ليكود» سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإنه يبدو أن الحكومة القادمة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.

إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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