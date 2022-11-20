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11 قتيلاً في هجمات في شمال شرق نيجيريا

أرشيفية
20 نوفمبر 2022 22:00

أسفرت هجمات عنيفة نُسبت لإرهابيين على قاعدة عسكرية ومدينة في شمال شرق نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، عن سقوط 11 قتيلاً، بينهم تسعة جنود، حسبما أعلنت مصادر أمنية وسكان الأحد.

واقتحم مقاتلون، بلدة مالام فاتوري الواقعة في مقاطعة أبادام مساء الجمعة وصباح السبت، حيث هاجموا قاعدة عسكرية وسكاناً بالأسلحة الثقيلة والمتفجّرات، وفق المصادر.

وقال ضابط لوكالة «فرانس برس» إن «إرهابيي إيسواب هاجموا مالام فاتوري وتسبّبوا بأضرار جسيمة نحاول تقييمها».

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنّ المهاجمين «هاجموا القاعدة العسكرية واشتبكوا مع القوات، فيما نفّذت مجموعة ثانية عملية قتل وأضرمت النار في البلدة».

وهاجم المسلّحون القاعدة الواقعة على مشارف البلدة، ما أدى إلى اشتباك عنيف مع الجنود الذين صدّوا الهجوم، حسبما أفاد أحد السكان ويُدعى بوجي غروا.

وأفاد مصدران أمنيان الأحد بأنّ تسعة جنود وشرطيين اثنين قتلوا في الهجوم على القاعدة.

وقال ضابط «عدد الضحايا في القاعدة 11، من بينهم تسعة جنود وشرطيان».

وأكد مصدر أمني ثانٍ هذه الحصيلة، مضيفاً «لا نعرف بعد عدد المدنيين الذين قتلوا في المدينة».

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