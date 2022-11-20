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أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
20 نوفمبر 2022 21:12
أجرى رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما، أطول الرؤساء حكماً في العالم، اليوم الأحد انتخابات يسعى خلالها إلى تمديد حكمه المستمر منذ 43 عاماً للبلاد المنتجة للنفط والواقعة في غرب أفريقيا.
وقال أوبيانج (80 عاماً)، الذي فاز بأكثر من 90 بالمئة من الأصوات في الانتخابات السابقة التي أجريت خمس مرات منذ استيلائه على السلطة في عام 1979.
وأضاف، في إشارة إلى حزبه «أنا متأكد من أن النصر حليف الحزب».
ويتنافس أوبيانج على فترة رئاسية سادسة أمام اثنين من المرشحين من المعارضة هما بوينافينتورا مونسوي أسومو، الذي يترشح ضده لمرة سادسة، وأندريس إسونو أوندو الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى.
وأضاف أن بعض مظاهر التصويت العادل تجري في العاصمة ملابو، لكن حزبه لديه أدلة على أن مسؤولين في أماكن أخرى يدلون بأصواتهم نيابة عن الناخبين أو يجبرونهم على التصويت للحزب الحاكم.
ولم يتسنَّ التواصل مع الحكومة أو المسؤولين في مديرية الانتخابات في غينيا الاستوائية للتعليق.
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المصدر: وكالات
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