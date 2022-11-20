أميركا تحث أوكرانيا على إجراء مفاوضات مع روسيا

تدعو الولايات المتحدة أوكرانيا بشكل متزايد إلى الانفتاح على محادثات سلام مع روسيا، بينما أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه سيكون من الصعب على قوات كييف استعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو في الحرب.
وأشار رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إلى أن الدعم الأميركي لم يتضاءل. لكنه قال إن كييف كانت في وضع جيد لبدء محادثات سلام، إذ تمكن جنودها من الوقوف في وجه روسيا.
وأوضح أن الروس يعززون الآن سيطرتهم على 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية وأن الخطوط الأمامية من مدينة خاركيف إلى مدينة خيرسون تشهد استقراراً.
ورأى ميلي أن «احتمال تحقيق نصر عسكري أوكراني، يقوم على طرد الروس من جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك من (...) شبه جزيرة القرم، واحتمال حدوث ذلك قريباً ليس كبيراً، من الناحية العسكرية».
وأضاف: «يمكن أن يكون هناك حل سياسي حيث ينسحب الروس سياسياً، هذا أمر ممكن».