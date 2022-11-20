الأمم المتحدة تحذر روسيا وأوكرانيا: «أنتم تلعبون بالنار»
كارثة تشيرنوبل وقعت في 26 أبريل من عام 1986 (أرشيفية)
20 نوفمبر 2022 18:36
تعرضت محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، لقصف اليوم الأحد، مما أثار إدانة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي قالت إن مثل هذه الهجمات تهدد بكارثة نووية كبرى.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أكثر من عشرة انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مساء أمس السبت واليوم الأحد.
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة.
وقال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال فريقه على الأرض إن هناك أضراراً لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في المحطة. «الأخبار الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مزعجة جداً».
وأضاف: «حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أياً كان من يقف وراء ذلك، يجب أن يتوقف على الفور. كما قلت مرات كثيرة قبل ذلك، أنتم تلعبون بالنار!».
وأثار القصف المتكرر للمحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من بدء هجومها على جارتها في فبراير، مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم، وهو كارثة تشرنوبيل عام 1986.
وكانت زابوريجيا توفر نحو خُمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الهجوم الروسي في 24 فبراير، واضطرت للعمل بمولدات احتياطية عدة مرات.
وتم إغلاق مفاعلات المحطة، لكن هناك خطراً من ارتفاع درجة حرارة الوقود النووي إذا تم قطع الكهرباء التي تشغل أنظمة التبريد.