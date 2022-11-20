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تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن قصف محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا
20 نوفمبر 2022 17:46

تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بمهاجمة المحطة والمخاطرة بوقوع حادث نووي عدة مرات خلال الحرب، وشهد اليوم أحدث تبادل للاتهامات بهذا الشأن.

وقال الجيش الروسي في بيان، إن كييف «لا توقف استفزازاتها الهادفة إلى إثارة خطر وقوع كارثة بشرية الصنع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية».

ولفت إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة «لا تزال طبيعية»، رغم القصف الأوكراني السبت والأحد بنحو عشرين «قذيفة من العيار الثقيل» على المحطة.

وجاء في البيان أيضًا أن هذه القذائف انفجرت بين وحدتي الطاقة رقم 4 و5 واستهدفت سطح «مبنى خاص» يقع قرب هذه الوحدات.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجو أتوم إن الجيش الروسي قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية صباح اليوم الأحد، وإن منشآت البنية التحتية بالمحطة تعرضت لما لا يقل عن 12 قصفًا.

وقالت الشركة عبر تطبيق تيليجرام، إن قائمة المعدات المتضررة تشير إلى أن المهاجمين «استهدفوا وعطلوا بشكل دقيق البنية التحتية التي كانت ضرورية لإعادة تشغيل وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة» واستئناف إنتاج الطاقة لسد الاحتياجات الأوكرانية.


 

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