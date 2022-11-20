بشهادة العالم.. مصر نجحت في تنظيم استثنائي لقمة «COP27»
أرشيفية
20 نوفمبر 2022 17:27
أكد وزراء مصريون أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم استثنائي لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP27»، وسط حضور وإقبال كبير ومشاركة دولية واسعة من قادة وزعماء العالم.
وقال الوزراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة: إن النجاح الكبير والاستثنائي في تنظيم الحدث يعد بمثابة شهادة ثقة بقدرة مصر على استضافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث الدولية الضخمة. فمن جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أن قمة «COP 27» شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة وحضور أكثر من 140 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية، وهو ما يدل على اهتمام العالم بتغيرات المناخ وكيفية مواجهة الاحتباس الحراري وغيرها من الأمور التي تتعلق بالكوكب.
وقال الملا: إن هذا النجاح الباهر يؤكد قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث الضخمة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مصر حققت في مؤتمر«COP27» الكثير من التعهدات بتنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وهو ما يسهم بتعزيز الآمال في الوصول لهدف المؤتمر«معاً للتحول من التعهدات إلى التنفيذ».
وأشارت إلى عدد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأسبوع الأول من «COP27» وفي صدارتها المشروع الخاص بـ«الأمونيا الخضراء» في منطقة قناة السويس، ومشروع السوق الاختياري للكربون ومشروعات خاصة بتحلية المياه، والكربون الأخضر. من جهته، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، إن مستوى الحضور الضخم في فعاليات مؤتمر «COP27» يؤكد نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث بمشاركة دولية واسعة لبحث موضوعات المناخ، مشيراً إلى أن الشباب بذلوا جهوداً ضخمة في تنظيم وإنجاح المؤتمر من خلال تواجدهم القوي في هذا العمل، ليس فقط من خلال التطوع، وإنما من خلال أنشطة فنية كثيرة قبل وأثناء تنظيم الحدث.
بدوره، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن استضافة مصر لقمة «COP27»، يثبت قدرة الدولة على استضافة المؤتمرات الدولية الكبيرة، مشيراً إلى ما شهدته فعاليات القمة من حضور دولي مكثف. من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27» شهد إقبالا دولياً واسعاً وسط مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، بما يؤكد الدور الريادي لمصر في دفع عجلة التنمية المستدامة. وأعرب فريد عن ثقته بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في العام القادم 2023 لتواصل مسيرة المنجزات التي حققها مؤتمر هذا العام من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.