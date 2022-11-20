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إقلاع أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة

إقلاع أول رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة
20 نوفمبر 2022 15:29

 أقلعت قبل ظهر اليوم الاحد، أول رحلة جوية مباشرة من مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب إلى الدوحة، 
بحسب ما أوردته هيئة البث الاسرائيلي.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 170 مسافراً، في أول رحلة تاريخية مباشرة إلى العاصمة القطرية.

ومن المقرر تسيير خمس رحلات أخرى إلى قطر خلال الأيام المقبلة، لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم.

 

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