ملك ماليزيا يطلب من قادة الأحزاب تسمية رئيس الوزراء
منظر عام للقصر الوطني بعد يوم من الانتخابات العامة الخامسة عشرة في ماليزيا ، في كوالالمبور
20 نوفمبر 2022 15:21
أمام قادة الأحزاب في ماليزيا حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم غد الاثنين لإبلاغ ملك البلاد باختيارهم لرئيس الوزراء والائتلاف الحاكم، بعد انتخابات جرت، أمس السبت، أسفرت عن أول برلمان معلق في البلاد.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن القصر الوطني قال في بيان، اليوم الأحد، إن قرار الملك بشأن الحكومة الجديدة، وتعيين رئيس الوزراء سيكون نهائيا.
وحصل تحالف "باكاتان هارابان" بزعامة أنور إبراهيم على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، التي بلغت 82 من أصل 220 مقعدا، في تصويت أمس، بينما لم يبتعد عنه تحالف رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين "بريكاتان ناسيونال"، الذي حصل على 73 مقعدا.
ويحتاج أي ائتلاف إلى 111 مقعدا لتشكيل أغلبية، بينما ستجرى انتخابات فرعية لدائرتين انتخابيتين لاحقا.
ويحق لحوالي 21 مليون ناخب من سكان ماليزيا، البالغ عددهم 32 مليون نسمة، التصويت. وقالت لجنة الانتخابات إن الإقبال كان مرتفعا لا سيما من الشباب في ظل خفض سن التصويت مؤخرا من 21 إلى 18 عاما.