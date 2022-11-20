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الصين تسجّل أول وفاة بكورونا منذ مايو
الصين تسجل وفاة بكورونا
20 نوفمبر 2022 14:45
أعلنت الصين الأحد تسجيل أول وفاة بكوفيد-19 منذ ستة أشهر في خضم سعيها لوقف تفش متسارع للوباء.
والأحد، أعلن مسؤولون محليون وفاة رجل يبلغ 87 عاما في بكين، كما أعلنت السلطات الصحية الوطنية تسجيل 24 ألف إصابة في البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
في 11 نوفمبر أعلنت بكين بشكل مفاجئ عن خطوة هي الأكبر في البلاد على صعيد تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا حتى تاريخه، من ضمنها تقليص فترة العزل للمسافرين الوافدين من خارج البلاد.
وفق قناة "سي.سي.تي.في" الرسمية، فإن الوفاة سُجّلت السبت، وهي الأولى المعلنة منذ مايو، وقد نجمت عن إصابة بكوفيد-19 كانت عوارضها طفيفة لكن الوضع الصحي للمصاب تفاقم من جراء التهاب بكتيري.
في بكين حيث أعلن عن تسجيل 621 الأحد، فُرضت تدابير العزل على سكان أمرتهم السلطات بملازمة بيوتهم فيما طلبت من آخرين البقاء في مراكز للحجر الصحي.
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المصدر: وكالات
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