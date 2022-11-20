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زلزال قوي يهز قبالة ساحل مدينة بيزارو الإيطالية
زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة غرب إندونيسيا
20 نوفمبر 2022 12:50
وقع زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل مدينة بيزارو بإقليم ماركي الإيطالي صباح اليوم.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" لم تسجل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، مقارنة بتلك التي سببتها الهزات القوية التي وقعت في 9 نوفمبر الجاري.
وكان مركز الزلازل الأخير، الذي شعر به سكان مدينة أنكونا، على عمق 10 كيلومترات.
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المصدر: وام
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