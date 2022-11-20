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مؤتمر المناخ يوافق على الإعلان الختامي

مؤتمر المناخ يوافق على الإعلان الختامي
20 نوفمبر 2022 10:04

وافق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مصر على الإعلان الختامي بعد مفاوضات شاقة تسببت في تمديد الاجتماع لوقت إضافي استمر حتى صباح اليوم الأحد.

وفي الإعلان الختامي للمؤتمر، المعروف باسم كوب 27، أعادت ما يقرب من 20 دولة التأكيد على قرار سابق بالتخلص التدريجي من الفحم.

 

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