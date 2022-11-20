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محمد بن سلمان يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

محمد بن سلمان
20 نوفمبر 2022 09:14

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وتنطلق اليوم الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

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المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
قطر
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