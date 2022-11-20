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انطلاق الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في ألماتي
20 نوفمبر 2022 09:03

فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها الساعة 07,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حسبما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس في أستانا، عاصمة أكبر دولة في آسيا الوسطى. 

وسيكون أمام نحو 12 مليون ناخب حتى الساعة 20,00 للتصويت في هذه الانتخابات التي يُعتبر الرئيس المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف المرشح الأوفر حظا للفوز فيها.

 

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المصدر: وكالات
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كازاخستان
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