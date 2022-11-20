المشاركون في COP27 يتوصلون لاتفاق شامل للمناخ

سامح شكري يلقي بيانًا خلال الجلسة العامة الختامية لقمة المناخ COP27
20 نوفمبر 2022 08:14
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح اليوم الأحد على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، لكن المحادثات توقفت قبل دعم اتفاق أوسع يحدد عزم العالم على مكافحة تغير المناخ.
وبعد مفاوضات، أصدرت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ مسودة الاتفاق ودعت في الوقت نفسه إلى عقد جلسة عامة لإقرارها كاتفاق نهائي شامل.
ووافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.