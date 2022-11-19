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أوكرانيا تعلن مقتل عشرات الجنود الروس في قصف

صواريخ هيمارس
20 نوفمبر 2022 01:45

قالت أوكرانيا، السبت، إنها قتلت نحو 60 جنديا روسيا في قصف بعيد المدى بالمدفعية.

 

وهذه المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تقول فيها كييف إنها كبدت روسيا خسائر كبيرة في حادثة واحدة.

وفي منشور على موقع فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تكبدت خسائر يوم الخميس عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة خيرسون، والتي غادرتها القوات الروسية هذا الشهر.

ولم يذكر المنشور مزيدا من التفاصيل. ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية على الفور على ما ذكرته أوكرانيا.
وزودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة صاروخية متطورة قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

كانت أوكرانيا قد قالت، الأربعاء، إن حوالي 50 جنديا روسيا سقطوا بين قتيل وجريح في اليوم السابق في قصف على قرية دينيجنيكوف التي تبعد 70 كيلومترا خلف الخطوط الأمامية في منطقة لوجانسك بشرق البلاد. 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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