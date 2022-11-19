الرئيس الأوكراني يتعهد باستعادة التيار الكهربائي

الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني وسط الثلوج في كييف
20 نوفمبر 2022 01:10
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، إن تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، ما زال على رأس الأولويات.
وأضاف، في أحدث خطاب مصور له، "نعمل في البلاد بأكملها من أجل استقرار الوضع. توجد معظم مشكلات الكهرباء في كييف وأوديسا وخاركيف والمناطق المحيطة بها".
وأكد أن كل شيء يتم عمله "لمساعدة الأشخاص على العيش حياة طبيعية"، لكنه أوضح أن حوالي 50 % من البنية التحتية للطاقة في البلاد قد تم تدميرها.
كانت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف حذّرت، الجمعة، من أن احتمال حدوث "انقطاع كامل" في شبكة كهرباء المدينة قائم فيما بدأ تساقط الثلوج.
والعاصمة كييف هي إحدى أكثر المدن تضررا من انقطاع الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه في ظل اقتراب الشتاء. ويسابق المهندسون الزمن لإصلاح شبكة الكهرباء في العاصمة، التي هطلت الثلوج فيها لأول مرة هذا الموسم الخميس.
وهبطت درجات الحرارة، في أنحاء أوكرانيا، بشكل مطرد إلى أقل من درجة صفر مئوية وثمة قلق من أن يتفاقم سوء الوضع في الأشهر المقبلة، مع إمكانية هبوط درجات الحرارة بشدة.