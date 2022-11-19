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أميركا والصين تجريان مباحثات بشأن تغير المناخ

شعار كوب 27 في مصر
20 نوفمبر 2022 00:48

رحب المبعوث الصيني للمناخ شيي جينخوا، السبت، باستئناف المحادثات الرسمية مع نظيره الأميركي جون كيري ووصفها بأنها "بناءة جدا".

 

وصف شيي مباحثاته مع كيري في منتجع شرم الشيخ المصري السياحي حيث يعقد مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 بأنها "صريحة وودية وإيجابية" و"بناءة للغاية بشكل عام".

وقال للصحفيين "اتفقنا على أنه بعد مؤتمر الأطراف حول المناخ سنواصل المحادثات الرسمية، بما في ذلك الاجتماعات وجها لوجه"، مشيرا إلى أنه يعرف كيري منذ أكثر من عقدين.

يأتي هذا اللقاء بعد اتفاق الرئيسين الأميركي والصيني على معاودة التعاون بشأن تغير المناخ في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا مطلع الأسبوع.

ويعد التعاون بين القوتين العظميين، وهما أكبر دولتين مسببتين لتولث المناخ في العالم، أمرا أساسيا في مكافحة الاحترار العالمي، وأدى إلى إحراز تقدم كبير في مؤتمرات الأطراف السابقة حول المناخ.

لكن المبعوث الصيني شدد أيضا على الخلافات المستمرة مع الدول الغربية، رافضا فكرة أنه لا ينبغي اعتبار الصين دولة نامية، مع أنها باتت ثاني أكبر اقتصادات العالم.

ويعد هذا الفرق في التصنيف أساسيا، فبموجب شروط معاهدة الأمم المتحدة للمناخ الأساسية عام 1992، ينبغي على البلدان المتطورة مساعدة الدول النامية ماليا في تحولات الطاقة الخاصة بها والجهود المبذولة لتعزيز مقاومة تأثيرات المناخ.

وقال شيي إن اتفاقية باريس "أوضحت أن مسؤولية توفير التمويل .. تقع على عاتق الدول المتطورة".

وكانت هذه المسألة في صلب المباحثات الساخنة في مؤتمر المناخ كوب27 حول إنشاء صندوق لـ"الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الفقيرة عن آثار تغير المناخ المدمرة.

 

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