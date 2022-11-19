البحرين: الصراعات والمنافسة الدولية ساهمت بتشكيل الشرق الأوسط الحديث

المنامة (الاتحاد)

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أمس، إن الصراعات الخارجية والمنافسة بين الدول الأجنبية ساهمت إلى حد كبير في تشكيل الشرق الأوسط الحديث، وزيادة التحديات والأزمات التي تعيشها المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن الزياني القول، خلال مشاركته بالجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر حوار المنامة: «نظراً للأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، فإنه من المرجح أن يستمر تركيز القوى الخارجية وتدخلها المباشر في شؤون المنطقة في المستقبل المنظور».

وحذر من أن الخلافات بين دول المنطقة يمكن أن تكون بحد ذاتها حافزاً للدول الأجنبية للانخراط في قضايا المنطقة لتعزيز مصالحها الخاصة عبر الدعم المباشر للأطراف المختلفة في الخلافات أو النزاعات الإقليمية.

وأوضح أن «منطقة الشرق الأوسط تتأثر بشكل فريد بالعوامل الخارجية التي تنعكس على الشؤون الداخلية للدول وعلى المنطقة بشكل عام»، مشيراً في هذا الصدد إلى تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار وإمدادات الغذاء والطاقة في العالم.

وقال إن «القوى الخارجية مستمرة في استخدام القضايا الإقليمية كبديل لمنافساتها الخاصة على نطاق أوسع من خلال الدعم المباشر للأطراف المختلفة في الخلافات أو النزاعات الإقليمية»، مشيراً إلى إمكانية رؤية جهود متواصلة من قبل قوى خارج المنطقة لإشراك دول الشرق الأوسط بشكل مباشر أو غير مباشر في صراعات خارجية.