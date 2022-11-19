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رئيس الصومال يتعهد بمواصلة المعركة ضد «الشباب» الإرهابية

رئيس الصومال يتعهد بمواصلة المعركة ضد «الشباب» الإرهابية
20 نوفمبر 2022 02:18

مقديشو (الاتحاد)

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شدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، على أنه ما دام في السلطة، فإن بلاده جادة في القضاء على الإرهاب.
جاء ذلك في كلمة لشيخ محمود أمام حشد من المدنيين، خلال زيارته مدينة «محاص» بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلى، التي تم تحريرها من قبضة حركة «الشباب» الإرهابية مؤخراً.
وأشاد الرئيس الصومالي، في كلمته، بالانتصارات المتتالية التي حققها الجيش بالتعاون مع السكان المحليين ضد الإرهابيين، مشيراً إلى أن الحكومة ستدعم كل بلدة قرر سكانها تحرير أنفسهم من قبضة الإرهابيين.
وقال: «ما دمت في السلطة، فالصومال جاد في تصفية الإرهابيين من كامل تراب البلاد، فالمناطق عيل بور، وحررطيري، وآدم يبالي وسط وجنوبي البلاد سيتم تحريرها».
وأشار الرئيس الصومالي، إلى أن الحكومة ستعمل على توفير جميع الخدمات الحكومية لمدينة «محاص» والقرى المحيطة بها وجميع المناطق المحررة.
وكان مقاتلو «الشباب» يسيطرون على أجزاء من مدنية «محاص» والقرى المحيطة بها، لكن الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين استعاد المدينة والقرى المحيطة من قبضة الحركة مطلع سبتمبر الماضي.
وبحسب متابعين، فإن زيارة الرئيس تهدف إلى رفع معنويات الجيش والسكان المحليين وحشدهم ضد مقاتلي «الشباب».
وتأتي زيارة الرئيس، في وقت تواصل القوات الحكومية بالتعاون مع قوات قبلية عمليات عسكرية ضد «الشباب» قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة المتمردة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
حسن شيخ محمود
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