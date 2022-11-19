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سوريا.. مقتل 4 جنود بقصف إسرائيلي

سوريا.. مقتل 4 جنود بقصف إسرائيلي
20 نوفمبر 2022 02:18

دمشق (الاتحاد)

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قتل 4 جنود سوريين وأصيب آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية من سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: «نحو الساعة السادسة والنصف من صباح السبت، نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ». وأضاف المصدر، أن القصف أدى لمقتل 4 عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته «سانا».
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن استهداف مواقع في محافظتي حمص وحماة، ما أسفر عن تدمير أسلحة وذخائر.
كما طال موقعاً يضم بطارية للدفاع الجوي في ريف جبلة في محافظة اللاذقية، حسب المرصد. ومنذ سنوات، تتعرض مواقع الجيش السوري والميليشيات الطائفية في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، كان آخرها في 13 نوفمبر الجاري، وأسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 3 بجروح.

سوريا
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