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قتلى وجرحى بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين

أرشيفية
20 نوفمبر 2022 02:18

عدن (الاتحاد)

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قتل وأصيب 6 جنود يمنيين، أمس، في تفجير نفذه تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين. وقال مصدر محلي، إن تنظيم «القاعدة» فجر عبوة ناسفة عن بعد بدوريات تابعة للجيش في «وادي عومران» بمديرية «مودية» شرقي أبين.
وأسفر التفجير الإرهابي عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، وفقاً للمصدر ذاته.
وكانت القوات اليمنية أعلنت الشهر الماضي سيطرتها على أجزاء واسعة من المنطقة الجبلية الوعرة، التي يتحصن فيها منذ سنوات عناصر من التنظيم الإرهابي في أبين.
والخميس الماضي، نجا ضابطان، من محاولة اغتيال إثر هجوم إرهابي بعبوة ناسفة لتنظيم «القاعدة»، في مديرية «المحفد» شرقي أبين، فيما أصيب 3 جنود من مرافقيهما.

 

القاعدة
أبين
اليمن
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