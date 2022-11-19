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ليبيا.. تصاعد التوتر بين الميليشيات المسلحة في الزاوية

ليبيا.. تصاعد التوتر بين الميليشيات المسلحة في الزاوية
20 نوفمبر 2022 02:18

حسن الورفلي (بنغازي)

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شهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا توتراً وتصعيداً بين الميليشيات المسلحة إثر مقتل شاب في المدينة، ما دفع المسلحين إلى إغلاق الطريق الساحلي ومنع السيارات من المرور، ما ينذر بمواجهات عنيفة بين الميليشيات على النفوذ والمصالح داخل المدينة، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن مدينة الزاوية تعاني من تردي الوضع الأمني بسبب عدم وجود مؤسسات نظامية قادرة على فرض النظام ودولة القانون، موضحاً أن الميليشيات المسلحة التي تتواجد في المدينة تتصارع من حين لآخر على النفوذ والاعتمادات المالية في ظل انتشار ظواهر سلبية مختلفة منها المخدرات والسلاح المنفلت وظاهرة الاتجار بالبشر.
ولفت المصدر إلى وجود محاولات بين الفرقاء السياسيين المتصارعين على السلطة داخل البلاد لاستقطاب قادة الميليشيات في المنطقة الغربية، وذلك في إطار «معركة تكسير العظام» التي يمكن أن تشهدها البلاد خلال الأشهر المقبلة عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر الماضي.

ليبيا
الميليشيات المسلحة
الزاوية
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