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«الناتو» يجري مناورات بحرية في المحيط الأطلسي والمتوسط

«الناتو» يجري مناورات بحرية في المحيط الأطلسي والمتوسط
20 نوفمبر 2022 02:18

بروكسل (وكالات)

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أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، إجراء مناورات بحرية في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، خلال الشهر الجاري، تشارك فيها 5 حاملات طائرات. وقال «الناتو» في بيان، إن المناورات ستشمل تدريبات للهجوم على الغواصات وتدريبات جوية وعمليات نقل الطائرات من على سطح الحاملات والتزود بالإمدادات في البحر. 
وأضاف البيان، أن أكبر وأحدث فرقاطة حربية أمريكية «يو اس اس غيرالد» ستشارك في المناورات في المحيط الأطلسي بعد وصولها إلى المملكة المتحدة عقب مشاركتها في مناورات مع البحرية الكندية والدنماركية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية. 
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم «الناتو» لوانا لونجيسكو: إن «إرسال القطع البحرية يظهر قدرتنا على استعراض القوة عبر منطقة الحلف وسرعة دعم الحلفاء». 
وأكدت أنه في «إطار الأزمة الأوكرانية فإن حاملات الطائرات تقدم الردع والمساعدة في الإبقاء على قنوات الاتصال البحري مفتوحة»، مبينةً أن «قوتنا تبعث برسالة واضحة مفادها أن (الناتو) سيحمي كل سنتيمتر من منطقة الحلف ويدافع عنها».

حلف شمال الأطلسي
الناتو
المحيط الأطلسي
البحر المتوسط
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