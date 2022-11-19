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انفجار بخط أنابيب الغاز في لينينجراد

انفجار بخط أنابيب الغاز في لينينجراد
20 نوفمبر 2022 02:18

موسكو (وام)

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قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس، إن انفجاراً وقع في خط انابيب الغاز في إقليم لينينجراد بشمال روسيا من دون أن يتسبب في سقوط ضحايا. ونقلت «تاس» عن مصادر في لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية القول إن الانفجار وقع في خط أنابيب الغاز في القاطع بين بلدتي «بيرنغاردوفكا» و«كوفالوفا»، مشيرةً إلى أن رجال الإطفاء والإنقاذ هرعوا إلى مكان الحادث. وأشارت المصادر إلى عدم سقوط ضحايا نتيجة لهذا الحادث، مؤكدةً عدم وجود مخاطر تهدد حياة السكان المدنيين. وامتنعت المصادر عن توضيح أسباب الانفجار والتعليق عما إذا كان ناجماً عن حادث متعمد مكتفية بالقول «إن المحققين الجنائيين بدؤوا التحقيق في الحادث».
وفي سياق آخر، قتل 9 أشخاص نتيجة انفجار وقع في مبنى سكني بمقاطعة ساخالين بأقصى الشرق الروسي أمس.
وقال حاكم المقاطعة «فاليري ليمارينكو» إن 9 أشخاص بينهم 4 أطفال تقع أعمارُهم بين 8 - 12 سنة، قتلوا نتيجة انفجار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في قرية «تيموفسكويه».

 

روسيا
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