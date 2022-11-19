أسطول «البلطيق الروسي» يبدأ تدريبات واسعة في الشتاء

موسكو (وكالات)

يستعد أسطول «البلطيق الروسي» لإجراء العديد من التدريبات العسكرية واسعة النطاق، طبقاً لما ذكرته خدمته الصحفية، أمس، حسب وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء.

وأضافت الخدمة الصحفية: «خلال فترة التدريب الشتوية، من المقرر أن تجري في ساحات تدريب أسطول البلطيق عشرات المناورات واسعة النطاق على مختلف المستويات التي تشارك فيها وحدات المدافع المدرعة والآلية والدفاع الجوي واللاسلكي والمدفعية وفرق الاستطلاع، بالإضافة إلى سلاح الجو التابع للأسطول». ويقع أسطول البلطيق، في جيب «كاليننجراد»، ويبدأ عام التدريب في القوات المسلحة في الأول من ديسمبر. ويضم أسطول البلطيق وحدة عسكرية كبيرة، منذ عام 2016. ولم يعرف إلا في الآونة الأخيرة أن هذا الفيلق، قد تم تعزيزه بفرقة مدافع آلية إضافية. وبرر الجيش الروسي ذلك بارتفاع مستوى نشاط حلف شمال الأطلسي على الحدود الغربية الروسية.