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أميركا تحذّر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
19 نوفمبر 2022 22:58

حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم السبت، من مخاطر انتشار الأسلحة النووية على العالم.

 

جاءت تصريحات أوستن في كلمة أدلى بها في منتدى أمني في كندا بهدف توضيح مخاطر الحروب على المجتمع الدولي.

وقال إن بعض من يشاهدون الأزمة في أوكرانيا "قد يستنتجون أن امتلاكهم أسلحة نووية سيمنحهم رخصة صيد خاصة بهم. وقد يؤدي ذلك إلى تزايد خطير في الانتشار النووي".

وأوضح وزير الدفاع الأميركي، في منتدى "هاليفاكس الدولي" للأمن، أن عدم مساعدة أوكرانيا في تأمين مستقبلها قد يؤدي إلى نشأة "عالم من الطغيان والفوضى".

وأكد أوستن "لا تزال هناك قواعد للحرب" وحذّر من أن انتهاك هذه القواعد "سيشجّع دولا أخرى على تحدي القانون الدولي والمعايير الدولية".

وتابع "نحن مصمّمون على الدفاع عن هذه القواعد، وخصوصا المبدأ الأساسي المتمثل بتمتع غير المقاتلين بالحصانة".

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المصدر: وكالات
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