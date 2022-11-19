بريطانيا تعد بمواصلة دعم أوكرانيا بأسلحة ومنظومات دفاع جوي
سوناك يلتقي زيلينسكي في كييف
19 نوفمبر 2022 18:24
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، أن بلاده ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار أميركي) إلى أوكرانيا.
تشمل الحزمة أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة.
وقال سوناك، في بيان خلال زيارة غير معلنة هي الأولى إلى العاصمة الأوكرانية كييف منذ توليه منصبه "نقدم اليوم دفاعات جوية جديدة، تشمل أسلحة مضادة للطائرات ورادارات وعتادا مضادا للطائرات المسيرة، وسنكثف الدعم الإنساني لمواجهة الشتاء البارد القاسي المقبل".
وأكد "سنواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك منظومات دفاع جوي".
وأضاف أن "منظومات الدفاع الجوي التي ستتسلمها أوكرانيا ستواجه المسيرات".
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني الجديد "سنعمل على إعادة بناء محطات الكهرباء والمشافي وسنقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا"، مؤكدا "نعمل لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا".
ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو، اليوم السبت، يصور اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وكتب زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا بالنسبة لبلدينا والأمن العالمي".
وأوضح زيلينسكي، في منشوره "منذ الأيام الأولى، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.
وأضاف "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي".