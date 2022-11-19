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بلغاريا تتهم أشخاصاً لصلتهم بتفجير إسطنبول

بلغاريا تتهم أشخاصاً لصلتهم بتفجير إسطنبول
19 نوفمبر 2022 17:56

قال إيفان جيشيف كبير المدعين العامين في بلغاريا، اليوم السبت، إن مدعين بلغاريين وجهوا إلى خمسة أشخاص تهمة دعم أعمال إرهابية فيما يتصل بانفجار وقع في وسط إسطنبول وأودى بحياة ستة أشخاص يوم 13 نوفمبر الجاري.

 

وأضاف جيشيف أن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت، قبل أيام، ثلاثة رجال من أصل مولدوفي ورجلا وامرأة بعد تحقيقات وتعاون عن قرب مع مدعين من تركيا المجاورة.

وأوضح جيشيف "تم اتهام خمسة أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، ألا وهي الهجوم في إسطنبول و(الثانية) عن تهريب البشر".

وقال "هؤلاء الأشخاص ضالعون بالأساس في تهريب البشر والتهريب (عموماً)".

وأضاف أن المدعين سيطلبون من محكمة بلغارية تمديد حبس الرجال الأربعة بينما سيطلبون شيئاً آخر بالنسبة للمرأة في ضوء ظرف صحي.

وتابع أن تركيا طلبت بالفعل تسليمها بعض المشتبه بهم المتواطئين مع مدبري الانفجار.

وأمرت محكمة تركية، أمس الجمعة، بحبس 17 متهما على ذمة المحاكمة بتهمة الضلوع في الانفجار من بينهم منفذة التفجير.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة 80 شخصاً في شارع الاستقلال، وهو مكان تاريخي يعج بالمشاة.

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