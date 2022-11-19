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استمرار إغلاق حديقة حيوان برلين بسبب إنفلونزا الطيور

استمرار إغلاق حديقة حيوان برلين بسبب إنفلونزا الطيور
19 نوفمبر 2022 15:04

لا تزال حديقة حيوان برلين مغلقة، اليوم السبت، أمام الجمهور بعد اكتشاف طائر نافق يحمل فيروس إنفلونزا الطيور، حسبما أعلنت الحديقة عبر موقعها الإلكتروني.

ولم يتحدد بعد متى سيُجرى فتح أبواب الحديقة مجددا.

وتم إخلاء الحديقة من الزوار وإغلاقها أمس الجمعة بعد تأكيد إصابة طائر "رأس مطرقة" بالفيروس، والذي نفق يوم الأحد الماضي.

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ويعرف الفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور باسم "إتش 5 إن 1"، والذي لا يظهر في حالات بشرية إلا نادرا. ومع ذلك يمكن أن ينتشر الفيروس بسهولة في مجموعات الطيور، ويمثل لها خطرا مميتا.

وبحسب بيانات رسمية، ظهرت أيضا حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في حدائق حيوان أخرى في مدن جرايفسفالد وكارلسروه وروستوك وهايدلبرج وماينتال.

المصدر: د ب أ
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