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مقتل 9 أشخاص في انفجار غاز بمبنى سكني شرقي روسيا

مقتل 9 أشخاص في انفجار غاز بمبنى سكني شرقي روسيا
19 نوفمبر 2022 14:34

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم ، إثر وقوع انفجار في مبنى سكني بجزيرة سخالين، في أقصى الشرق الروسي.

 

 

وقال فاليري ليمانينكو، حاكم الجزيرة، في قناته على تطبيق (تليجرام) "لا يزال  شخصان على الأقل تحت الأنقاض" وأضاف أن عملية البحث عنهما مستمرة. ونقل سبعة أشخاص لتلقي العلاج في المستشفى.

ووقع الانفجار في قرية تيموفسكويه، وهي مستوطنة حضرية، في وسط الجزيرة.

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ودمر مدخل المبنى المكون من خمسة طوابق.

وتم انتشال تسع جثث، من بينهم أربعة أطفال، حتى الآن، خلال عمليات الإنقاذ. وتتعامل النيابة حتى الآن، مع الإهمال في التعامل مع أسطوانات الغاز.

 ونقلت قناة "آر تى عربية" الروسية في وقت سابق اليوم عن حاكم الجزيرة، فاليري ليمانينكو، قوله "هناك ضحايا، وسيتم تزويد الجرحى بكل المساعدة اللازمة، وتسبب الانفجار في انهيار سقف أحد المداخل بشكل جزئي، وبدأ المختصون في إزالة الانقاض".

 

المصدر: د ب أ
روسيا
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