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شي يتوقع مزيداً من التفاهم الصيني الأميركي

شي يتوقع مزيداً من التفاهم الصيني الأميركي
19 نوفمبر 2022 09:48

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إنه يأمل في أن تقوم الصين والولايات المتحدة بتعزيز التفاهم المشترك وتقليص سوء التفاهم وسوء التقدير وأن تعملا معا من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى مسار صحي ومستقر.

 

 

وأدلى شي بهذه التصريحات خلال حوار وجيز مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في العاصمة التايلاندية بانكوك.

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وقالت هاريس إن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع الصين وإنه يتعين على البلدين التعاون بشأن القضايا الدولية وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

المصدر: د ب أ
الصين
أميركا
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