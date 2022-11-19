الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بالفيديو.. مقتل شخصين جراء تصادم طائرة بسيارة في البيرو

مقتل شخصين جراء تصادم طائرة بسيارة في البيرو
19 نوفمبر 2022 08:38

 لقي شخصان حتفهما إثر اصطدام طائرة بسيارة إطفاء خلال الإقلاع في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما أمس الجمعة.

 

 

وقالت شركة "لاتام" إن رحلتها "ال ايه 2213" التي كانت متجهة إلى مدينة خوالياكا في جنوب بيرو "اصطدمت بسيارة إطفاء دخلت الممر إثناء إقلاع الطائرة في مطار خورخي تشافيز الدولي.

  • مقتل شخصين جراء تصادم طائرة بسيارة في البيرو

 

أخبار ذات صلة
قتلى وعشرات الجرحى في حادث تصادم مروع بمصر
مصابون في تصادم قطار بأتوبيس بمصر

وأضافت أنه لم يكن هناك "وفيات بين ركاب الطائرة وعددهم 102 راكب وطاقم الطائرة وعددهم 6 أشخاص".

وقالت شركة "ليما ايربورت بارتنرز" التي تدير مطار خورخي تشافيز الدولي إن رجلي إطفاء كانا في سيارة الإطفاء التي اصطدمت بها الطائرة لقيا حتفهما. كما أكدت السلطات البيروفية مقتل الرجلين .

وقالت شركة الطيران إنه تم نقل كل الركاب وأفراد الطاقم إلى مراكز صحية كإجراء احتزازي.

المصدر: د ب أ
البيرو
حادث تصادم
آخر الأخبار
محمد بن راشد يحضر في الدوحة افتتاح بطولة كأس العالم 2022
الإمارات
محمد بن راشد يحضر في الدوحة افتتاح بطولة كأس العالم 2022
اليوم 18:51
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
مطالبات للأمم المتحدة برد «قوي» على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ
اليوم 21:53
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©