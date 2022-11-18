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ترامب يعلّق على تعيين مدّعٍ مستقل في تحقيقات تطاله

دونالد ترامب
19 نوفمبر 2022 01:40

علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، على قرار تعيين مدّعٍ مستقلّ في التحقيقات التي تطاله.

 

وندد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، بالقرار واصفا إياه بالتعيين "السياسي" و"غير العادل".

 

في وقت سابق الجمعة، أعلن وزير العدل ميريك جارلاند، في مؤتمر صحفي في واشنطن، تعيين جاك سميث، في المنصب بعد أن كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.

 

يُستهدف ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل. حيث يخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكونجرس يوم 6 يناير 2021، وجهوده لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاغو.

 

إضافة إلى ذلك، رفعت ليتيسيا جيمس المدّعية العامة لولاية نيويورك دعوى مدنية ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "لم يكن الرئيس (بايدن) على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً" بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَات تتعلّق بالرئيس الأميركي السابق.

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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