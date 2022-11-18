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إصابة المبعوث الأميركي للمناخ بكورونا في "كوب 27"

المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري متحدثا في كوب 27
19 نوفمبر 2022 01:40

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابة المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري بكوفيد-19 خلال قمة المناخ كوب27 المنعقدة حاليا في مصر لكنه يواصل العمل باستخدام الهاتف.

 

وقال ويتني سميث المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إن كيري "تلقى التطعيم بالكامل وتطعيمه معزز وتظهر عليه أعراض طفيفة. هو يعمل مع فريقه التفاوضي ونظرائه الأجانب بالهاتف من أجل ضمان نتيجة ناجحة لكوب27".

 

يقود كيري الجهود الأميركية للوصول إلى اتفاق في القمة التي تستمر أسبوعين في منتجع شرم الشيخ، وعقد اجتماعات متعددة في المؤتمر بما في ذلك اجتماع مع نظيره الصيني شيه تشن هوا الخميس.

 

ولوحظ أن صوت كيري كان أجش خلال الاجتماعات التي تحدث فيها الخميس. 

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