الإمارات تدعو إلى تجديد الدعم الدولي للصومال

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات، أمس، على الحاجة إلى تجديد الدعم الدولي للصومال، وأهمية عدم ربط الإرهاب بالدين، وإدانة الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب، مؤكدة الالتزام بدعم الأمن والاستقرار في الصومال.

ورحبت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلت به المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، بتبني المجلس، قراراً يرفع عقوبات عدة عن الصومال، لافتة إلى أن القرار يركز على تحييد التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية، لاسيما عبر العقوبات المستهدفة.

وقالت معالي السفيرة: «بفعل ذلك، فإن المجلس يدين بشكل لا لبس فيه الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب، التي لا تزال تشكل تهديداً خطيراً على السلام والأمن في الصومال والمنطقة»، مضيفة: «إن الإمارات تكرر التزاماتها بدعم السلام والاستقرار في الصومال».

وأشادت الإمارات بالجهود والتقدم الذي أحرزته الحكومة في الصومال حول التعامل مع الأسلحة والذخائر، وحول تطوير القوات الأمنية في البلاد، والتصدي لحركة الشباب الإرهابية.

وأكدت أن الصومال يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى دعماً دولياً، بينما يواصل إظهار الرغبة في تنفيذ الإصلاحات الأساسية لتحقيق مستقبل مزدهر لشعبه.

ولفتت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة إلى أن التحديات التي تواجه الصومال في الوقت الراهن معقدة، ومن ثم، من المهم تمكين الحكومة الصومالية من الرد بفاعلية على تلك التهديدات الأمنية المتطورة، وتعتقد الإمارات أن العقوبات يجب أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات والبيئة المتغيرة على الأرض.

ولفتت إلى أن على مجلس الأمن مراجعة العقوبات باستمرار والبقاء منفتحاً على المزيد من تخفيف القيود، مشددة على أن هناك جانباً محورياً يجب أن يكون جزءاً من أي مناقشة حول مكافحة الإرهاب، ألا وهي أهمية عدم ربط الإرهاب بالدين.

وأدانت محاورات الجماعات الإرهابية في صياغة روايات مشوهة ترتكز على تفسيرات خاطئة للدين، منوهة إلى أن مجلس الأمن قال في السابق، وعليه أن يواصل، قول إن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

واختتمت السفيرة بالتأكيد على التزام الإمارات بدعم السلام والاستقرار في الصومال.