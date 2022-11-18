مئات القتلى وآلاف النازحين جراء العنف القبلي في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 829 شخصاً وإصابة 973 آخرين ونزوح أكثر من 265 ألفاً، جراء النزاع القبلي في السودان منذ بداية العام الحالي، وحتى أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، أنه منذ بداية عام 2022 نزح نحو 265 ألفاً و300 شخص بسبب النزاع، وتم الإبلاغ عن مقتل 829 شخصاً وإصابة 974 آخرين نتيجة الصراع والعنف.

وتابع: «في أكتوبر الماضي نزح عشرات الآلاف من الأشخاص في أجزاء من غرب كردفان والنيل الأزرق في أعقاب موجة من الاشتباكات القبلية».

وذكر المكتب الأممي أنه تم الإبلاغ عن 288 حادثاً أمنياً بسبب النزاع المحلي والهجمات المسلحة في جميع أنحاء البلاد في العام الجاري بما في ذلك 34 حادثاً في أكتوبر الماضي، وفق البيان.

وأوضح البيان، أن التقديرات تشير إلى أن 15.8 مليون شخص يحتاجون المساعدات الإنسانية في 2023.

وتندلع من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل في السودان، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.

وقالت الأمم المتحدة في 8 أغسطس الماضي، إن الصراع القبلي في ولايات سودانية عدة، خلّف 322 قتيلاً و329 مصاباً ونزوح أكثر من 163 ألفاً بين يناير ويوليو 2022.