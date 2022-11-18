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ميليشيات الحوثي تجري تجربةً لإطلاق صاروخ مضاد للسفن

ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
19 نوفمبر 2022 01:43

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني إجراء ميليشيات الحوثي الإرهابية تجربة إطلاق صاروخ مضاد للسفن سقط في المياه الدولية بالبحر الأحمر غربي البلاد.
ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع، تصريحات لمتحدث الجيش عبده مجلي، قال فيها، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، أجرت تجربة الخميس لإطلاق صاروخ مضاد للسفن.

وأوضح أن الصاروخ أطلقته الميليشيات من صنعاء، وسقط في المياه الدولية في البحر الأحمر غربي محافظة الحديدة. وحمّل مجلي الميليشيات الحوثية تبعات الإطلاق، معتبراً إياه «عملية عدائية أخرى». ودعا متحدث الجيش المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية.

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ومؤخراً، شنت الميليشيات الإرهابية هجمات على 3 موانئ نفطية، هي «الضبة والنشيمة وقنا»، في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، وسط إدانات محلية ودولية.
وأمس الأول، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح الحيوية لليمنيين وتأمين الملاحة الدولية.

وجدد رئيس الوزراء، خلال اتصال مرئي مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، التأكيد على أن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد يمثل المهمة الرئيسة للحكومة وترتبط بها مسارات العمل كافة، الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري.
ولفت إلى أن الحكومة، ومن منطلق مسؤولياتها، ستتعامل بحزم وردع مع جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية.

واطلع عبدالملك من محافظ حضرموت على مجمل الأوضاع وأولويات أبناء المحافظة في المجالات الخدمية والتنموية والأمنية، والتعاون المشترك لتلبيتها، إضافةً إلى جهود معالجة التحديات والاختلالات القائمة، والعمل على تجاوزها.

الجيش اليمني
ميليشيات الحوثي
البحر الأحمر
اليمن
الميليشيات الحوثية
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