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مجموعة السبع تحدد موعدا لإعلان سقف سعر الوقود الروسي

حقل نفط روسي
19 نوفمبر 2022 01:16

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الدول السبع تهدف إلى الإعلان، الأربعاء المقبل، عن مستوى الحد الأقصى الذى ستضعه لسعر خام النفط الروسي.

 

ونقلت وسائل إعلام، الجمعة، عن المصادر قولها إن من المتوقع أن تتبادل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل سري سعرا مقترحا قبيل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر الأربعاء المقبل.

 

وقالت المصادر إنه إذا أيد السفراء الأوروبيون الاقتراح، فإن المخطط هو الإعلان عن سقف السعر مساء ذلك اليوم، لكن التوقيت لا يزال غير واضح.

 

وسيمنع الحد الأقصى للسعر، الذي يحظى بدعم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الشركات من توفير خدمات الشحن وخدمات مثل التأمين والوساطة والمساعدة المالية، وهي أمور مطلوبة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيع النفط بسعر أقل من المستوى المتفق عليه.

 

ومن المقرر أن تدخل خطة خام النفط الروسي حيز التنفيذ بعد الخامس من ديسمبر، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا قالتا إنه سيتم منح شركاتهما مهلة من الوقت لتفريغ ما لديها من حمولة حتى 19 يناير، للأخذ في الاعتبار شحنات تم تحميلها قبل أن يدخل السقف السعري حيز التنفيذ.

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المصدر: د ب أ
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سعر النفط
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