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قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف في سوريا

أرشيفية
19 نوفمبر 2022 01:42

دمشق (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» أن صواريخ استهدفت فجر أمس، قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في أحد أبرز قواعدها في شمال شرق سوريا، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت «سنتكوم» في بيان: «قرابة الساعة 9.32 ليلاً بالتوقيت المحلي في سوريا، استهدفت صواريخ قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء».

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ولم تتهم القيادة الأميركية أي جهة بإطلاق الصواريخ التي لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، لكنها أوضحت أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة تحقق في الحادثة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية  جو بوتشينو إن «هجمات مماثلة تضع قوات التحالف والمدنيين في خطر، وتقوّض الاستقرار الذي كان مناله صعباً».

سوريا
القيادة المركزية
القيادة المركزية الأميركية
الجيش الأميركي
التحالف الدولي
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