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مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: السوداني يجرد المسؤولين السابقين من مخصصات «الحماية»

محمد شياع السوداني
19 نوفمبر 2022 01:43

هدى جاسم  (بغداد)

كشفت مصادر سياسية رفيعة في العراق، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر قراراً بإلغاء جميع المخصصات المالية للمسؤولين وللرئاسات الثلاث في البلاد والحماية الأمنية للمسؤولين السابقين.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد» إن قراراً اتخذه السوداني بإلغاء مخصصات الضيافة للرئاسات العراقية الثلاث، وخصم أكثر من مليوني دينار عراقي «نحو 1330 دولاراً» من راتب كل وزير، ومنع تخصيص بدلات الإيجار للمسؤولين والعلاج واستئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة.

وأكدت المصادر أن السوداني وجّه وزارة الخارجية بإغلاق 20 سفارة؛ بسبب عدم وجود عراقيين في الدول التي توجد فيها تلك السفارات.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية والدفاع والجهات الأمنية الأخرى المسؤولة عن حماية المسؤولين السابقين، تلقت توجيهاً من رئاسة الوزراء بسحب أفراد الحماية من الوزراء والرئاسات الثلاث والشخصيات السياسية.

وبينت المصادر أن القوة المكلفة بحماية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها قرب المنزل الذي يقطنه الكاظمي في المنطقة الخضراء.

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ويحتفظ كبار المسؤولين السابقين في العادة، بأفواج حماية حكومية عدة، حتى بعد سنوات من مغادرة المنصب، لكن تجريد الكاظمي من حمايته يأتي بعد ثلاثة أسابيع من مجيء حكومة السوداني.

 

في سياق آخر، وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بدخول فرق قتالية إلى بغداد مطلع شهر ديسمبر لتسلم الملف الأمني مع الشرطة الاتحادية.

أمنياً، أفاد بيان عسكري عراقي، أمس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 15 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لهيئة الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن جهاز الأمن الوطني تمكن بعد ملاحقة عناصر «داعش» من اعتقال 15 عنصراً في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تمت بعد نصب كمائن محكمة، أفضت إلى تنفيذ عمليات الاعتقال وفق أحكام قانون الإرهاب، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

العراق
الحكومة العراقية
محمد شياع السوداني
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