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واشنطن تنفي الضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
19 نوفمبر 2022 01:10

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحده يستطيع الموافقة على بدء مفاوضات مع روسيا، رافضًا فكرة ممارسة ضغوط أميركية على كييف.

 

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين "نتفق جميعًا على أن الحل الدبلوماسي التفاوضي هو أفضل الحلول الممكنة".

 

وأضاف "قلنا أيضًا إن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي ليقول ما إذا كان مستعدًا ومتى سيكون (مستعدًا) للمفاوضات وما هو الشكل الذي ستتخذه تلك المفاوضات؛ وما من أحد في الولايات المتحدة يستطلع الأمر معه أو يصر أو يدفعه إلى طاولة المفاوضات".

 

سُئل كيربي بشأن تصريحات رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الذي قال مرتين مؤخرًا إن هناك فرصة محتملة لبدء محادثات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

 

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية مؤخرًا أن بعض كبار المسؤولين بدأوا في تشجيع أوكرانيا على التفكير في التفاوض، الأمر الذي رفضه زيلينسكي حتى الآن.

 

خلال قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن شروط أوكرانيا "غير واقعية" لبدء محادثات لإنهاء الأزمة.

 

تطالب أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من أراضيها فيما أعلنت موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية نهاية سبتمبر.

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المصدر: آ ف ب
جون كيربي
الضغوط الأميركية
أوكرانيا
مفاوضات
روسيا
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