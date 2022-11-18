جوتيريش يطالب كوريا الشمالية بوقف الاستفزازات

إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية (أرشيفية)
19 نوفمبر 2022 01:01
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، الجمعة، إن على كوريا الشمالية أن "تمتنع فورا" عن أي "استفزاز" جديد.
يأتي ذلك بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عبر حوالى ألف كلم قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان.
وقال جوتيريش، على لسان متحدث باسمه، إن على كوريا الشمالية "استئناف الحوار" تمهيدا ل"نزع كامل للسلاح النووي" من شبه الجزيرة.
وأطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، صاروخا أثار القلق والعديد من ردود الفعل من دول مختلفة.
والصاروخ هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات إطلاق الصواريخ خلال الأسابيع الأخيرة من قبل بيونج يانج. وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فإن الصاروخ باليستي عابر للقارات، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.