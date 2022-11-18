السبت 19 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جوتيريش يطالب كوريا الشمالية بوقف الاستفزازات

إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية (أرشيفية)
19 نوفمبر 2022 01:01

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، الجمعة، إن على كوريا الشمالية أن "تمتنع فورا" عن أي "استفزاز" جديد.

 

يأتي ذلك بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عبر حوالى ألف كلم قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان.

 

وقال جوتيريش، على لسان متحدث باسمه، إن على كوريا الشمالية "استئناف الحوار" تمهيدا ل"نزع كامل للسلاح النووي" من شبه الجزيرة.

 

وأطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، صاروخا أثار القلق والعديد من ردود الفعل من دول مختلفة.

 

والصاروخ هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات إطلاق الصواريخ خلال الأسابيع الأخيرة من قبل بيونج يانج. وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فإن الصاروخ باليستي عابر للقارات، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

 

وقال مصدر إن الصاروخ قادر على بلوغ البر الأميركي.

أخبار ذات صلة
مناورات عسكرية يابانية أميركية
معلومات عن صاروخ كوريا الشمالية المثير للقلق
المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نفوق باندا عملاق أهدته الصين لتايوان
دنيا
نفوق باندا عملاق أهدته الصين لتايوان
اليوم 14:08
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
الرياضي
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
اليوم 14:00
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
الرياضي
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
اليوم 13:52
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©