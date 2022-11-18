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تحذير من انقطاع الكهرباء عن كييف وسط تساقط الثلوج

الثلوج تكسو العاصمة الأوكرانية كييف
19 نوفمبر 2022 00:43

حذرت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، من أن احتمال حدوث "انقطاع كامل" في شبكة كهرباء المدينة قائم فيما بدأ تساقط الثلوج.

 

وقال دنيس شميهال رئيس وزراء أوكرانيا إن حوالي نصف منظومة الطاقة في البلاد تعطل.

 

وأضاف، عقب محادثات مع فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة "لسوء الحظ، تعطل نحو نصف منظومة الطاقة لدينا".

 

وكييف هي إحدى أكثر المدن تضررا من انقطاع الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه في ظل اقتراب الشتاء. ويسابق المهندسون الزمن لإصلاح شبكة الكهرباء في العاصمة، التي هطلت الثلوج فيها لأول مرة هذا الموسم أمس الخميس.

 

وقال ميكولا بوفوروزنيك، نائب رئيس حكومة مدينة كييف، في تعليقات تلفزيونية "نستعد لسيناريوهات مختلفة، بما فيها انقطاع كامل للكهرباء". ولم يقل ما سيحدث في حالة توقف شبكة الكهرباء تماما، ولكن قال مسؤولون إنهم لا يفكرون في إجلاء سكان أي مدن.

 

- هبوط درجات الحرارة
حددت شركة تشغيل شبكة الكهرباء التابعة الدولة "يوكرينرجو"، الجمعة، حالات انقطاع طارئ للكهرباء بالإضافة إلى حالات قطع للتيار مزمعة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.

 

وهبطت درجات الحرارة في أنحاء أوكرانيا بشكل مضطرد إلى أقل من درجة صفر مئوية وثمة قلق من أن يتفاقم سوء الوضع في الأشهر المقبلة، مع إمكانية هبوط درجات الحرارة بشدة.

 

وقال بوفوروزنيك "نظرا لانخفاض درجات الحرارة وتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير، فإن علينا الآن، أكثر من ذي قبل، توفير الكهرباء".

 

وأصبحت حالات انقطاع التيار متكررة وحثت الحكومة السكان على الحفاظ على الطاقة عبر تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الأفران والغسالات وغلايات المياه الكهربائية. 

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